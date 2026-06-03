El legado del ring neuquino llega a la Casa de la Historia con una charla de Osvaldo Principi

La Casa de la Historia será sede de una propuesta especial para los amantes del deporte y la memoria regional. Este viernes 5 de junio, el reconocido periodista especializado en boxeo Osvaldo Principi brindará la charla abierta “Historias del Boxeo Neuquino”.

Durante el encuentro, Principi repasará momentos emblemáticos, protagonistas y anécdotas que marcaron el desarrollo del boxeo en Neuquén, una disciplina con una importante tradición y figuras destacadas tanto a nivel provincial como nacional.

La actividad se desarrollará a partir de las 12 horas en la Casa de la Historia y está destinada a todo público. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta busca poner en valor la historia del deporte neuquino y generar un espacio de encuentro para compartir experiencias, recuerdos y relatos vinculados al mundo del boxeo.