El jueves inicia el ciclo lectivo en el CPEM 6 de Cutral Co

El CPEM 6 de Cutral Co comenzará el ciclo lectivo este jueves, según confirmó su director, Juan Carlos Brizuela.

La decisión se da luego de la finalización de obras en el establecimiento, que fue entregado el pasado domingo. Este lunes, el personal de la institución retomó actividades en el edificio.

De acuerdo a lo informado, entre martes y miércoles se llevará adelante el período de ambientación destinado a estudiantes de primer año, mientras que el jueves se concretará el inicio formal de clases para el resto del alumnado.

Desde la institución destacaron la importancia de este regreso a las aulas tras la culminación de los trabajos en el edificio escolar.