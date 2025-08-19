El ISSN abonará diferencias pendientes a jubilados de Obras Públicas y docentes

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), a través de la Dirección de Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones, informó que con los haberes correspondientes al mes en curso se abonarán las diferencias pendientes a jubilados y pensionados de la subsecretaría de Obras Públicas y a los docentes del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Se trata de un reajuste vinculado a los haberes liquidados en julio, cuando se registraron inconvenientes en la aplicación de los incrementos correspondientes.

De esta manera, el ISSN corrige la situación y garantiza que los beneficiarios perciban los montos actualizados conforme a los ajustes previstos.