El intendente Larraza recibió al diputado Lépore: “Tenemos que trabajar para que el huinculense y el neuquino estén bien”

El diputado provincial Francisco Lépore (Avanzar) visitó esta mañana la ciudad de Plaza Huincul para trazar una agenda de trabajo en conjunto con el intendente Claudio Larraza y recorrer algunas de las obras que se encuentran en ejecución en la ciudad, por colaboración entre el municipio local y el gobierno de la provincia.

El encuentro se desarrolló esta mañana en el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul; allí el intendente Claudio Larraza remarcó que “esta gestión de gobierno está muy alineada a las ideas de orden, de reorganización y optimización de recursos para una buena administración que marca nuestro gobernador. Por eso consolidar equipos de trabajo entre los diferentes actores nos permite concretar acciones que beneficien a la sociedad en general, más allá de las cuestiones políticas, lo necesario es que el neuquino y el huinculense estén bien. La neuquinidad no se negocia y ese es nuestro rumbo”.

En ese sentido, el intendente huinculense recordó que “llegamos al frente de la municipalidad de Plaza Huincul con una coalición que logró conformar un fuerte equipo de trabajo. Hemos recibido a distintos funcionarios y legisladores de la provincia respetando lo que marca nuestro gobernador, que es el trabajo en territorio tejiendo redes para conformar equipos que nos permitan gobernar de una manera más efectiva. La provincia está muy centrada en las necesidades de la gente de Neuquén y trabajar por la Educación es clave, ya que fue postergada por muchos años”.

Por su parte, Lépore comentó que “estamos trabajando en distintos puntos del interior y nos parecía interesante encontrarnos hoy con el intendente Larraza y el municipio de Plaza Huincul, que está trabajando muy bien y ordenado”. El legislador agregó que “un eje central del Gobierno Provincial es el compromiso con la educación y por eso se puso en marcha un plan de mantenimiento escolar histórico por su inversión y el trabajo en conjunto con los municipios. En Plaza Huincul vienen trabajando muy fuerte en ese sentido para cumplir con el objetivo de iniciar el ciclo lectivo el 25 de febrero con las escuelas en condiciones”.

Como parte del recorrido en Plaza Huincul, Lépore indicó que hay tres obras claves a las que se destinaron recursos: la creación del SAF en la EPET Nº 10; la obra eléctrica en el CPEM Nº58 y la construcción del nuevo edificio de la Escuela Nº 22. Para eso, destacó el trabajo en conjunto de los organismos provinciales y municipales que permiten un mantenimiento escolar permanente que llevó a que el resto de las escuelas de la ciudad se encuentren en condiciones edilicias adecuadas para iniciar el ciclo lectivo.

En tanto, el intendente Larraza destacó otras obras en conjunto que se encuentran en marcha en Plaza Huincul. “Cuando llegamos a la intendencia en Plaza Huincul nos encontramos con que el 35% de la población no tenía gas, siendo una ciudad capital del gas. Faltaban más de 2.000 viviendas, no había asfalto o estaba en muy mal estado. Hoy estamos avanzando en la instalación de los servicios básicos en los barrios, aguardamos los tiempos de licitación para la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales que beneficiará a Plaza Huincul y Cutral Co; y estamos a pocas horas de comenzar con la obra de asfalto y reasfaltado en barrio Central. Hay otra provincia en Neuquén que ya está en marcha y por eso trabajar en equipo te da el respaldo para afrontar los desafíos que se presenten en el año 2025”.