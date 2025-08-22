22 agosto, 2025 13:33
Facebook Instagram Youtube X-twitter Whatsapp

El IFD 14 realiza su Expo Vocacional con gran participación estudiantil

El Instituto de Formación Docente Nº 14 lleva adelante durante la jornada de hoy viernes su Expo Vocacional 2025, un espacio de encuentro e información pensado para estudiantes de la comarca y localidades cercanas.

El director de la institución, Eduardo Contreras, destacó la amplia concurrencia de jóvenes interesados en conocer la oferta académica: “Se acercaron muchos alumnos de diferentes escuelas, lo que nos alegra porque este es un espacio pensado justamente para orientar y acompañar sus decisiones de futuro”, expresó.

La actividad se extenderá hasta las 21:30 horas, con stands informativos, charlas y diversas propuestas que permitirán a los estudiantes interiorizarse en cada una de las carreras que dicta el instituto.

Actualmente, el IFD 14 ofrece siete profesorados: Filosofía, Geografía, Lengua y Literatura, Biología, Matemática y Química.

“Durante toda la jornada habrá distintas actividades para que los alumnos puedan conocer de cerca la vida académica del instituto”, agregó el director.

Compartir:

Podría interesarte...