El Hospital celebró 22 años y destacó avances y desafíos

El Hospital Aldo Maulú celebró su 22° aniversario en Cutral Co, con un reconocimiento al trabajo del personal y al rol clave del sistema público de salud en la región.

El director, Gastón Zúñiga, destacó que el hospital brinda cobertura a una población estimada de 120 mil habitantes, incluyendo localidades cercanas, y remarcó los esfuerzos para ampliar servicios ante la creciente demanda.

Entre los principales desafíos, mencionó la falta de especialistas —especialmente emergentólogos— y algunas dificultades en la provisión de medicamentos. No obstante, confirmó la próxima incorporación de un psiquiatra y gestiones para sumar más profesionales.

Además, resaltó avances como la ampliación de la guardia, el desarrollo del Banco de Leche Humana y la construcción del futuro Centro Oncológico, aunque advirtió que será clave contar con especialistas para su funcionamiento.

Finalmente, subrayó la necesidad de fortalecer el área de salud mental y continuar trabajando junto a la comunidad para mejorar la atención.