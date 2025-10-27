El Hogar de Ancianos “Carmen Funes” celebró sus 45 años de vida institucional

El Hogar de Ancianos “Carmen Funes” celebró el pasado 22 de octubre sus 45 años de vida institucional, un aniversario que marca casi medio siglo de compromiso con el cuidado y acompañamiento de los adultos mayores de la ciudad.

En diálogo con la responsable del hogar, Nora Bravo, recordó que los inicios de la institución fueron en una vivienda del barrio Daniel Sáenz, y con el paso del tiempo se construyó el edificio actual que hoy brinda un espacio cálido y seguro a los abuelos que allí residen.

Para conmemorar este nuevo aniversario, se organizó un desayuno especial junto a los abuelos y el personal del hogar, encuentro que contará con la presencia del intendente municipal Ramón Rioseco, quien acompaña siempre la labor que realiza la institución en la comunidad. Aunque aún no hay fecha de la celebración.

Actualmente, el hogar alberga a ocho abuelos, mientras que frente al establecimiento se encuentran varias viviendas otorgadas en comodato a seis adultos mayores. Además, Nora Bravo comentó que en el denominado “barrio de los abuelos”, también a su cargo, se brinda alojamiento a 32 abuelos de Cutral Co, gracias al aporte y acompañamiento permanente del Municipio de la ciudad.

Con 45 años de historia, el Hogar “Carmen Funes” continúa siendo un referente en el cuidado de los adultos mayores, sosteniendo su compromiso con la contención, la solidaridad y la calidad de vida de quienes más lo necesitan.