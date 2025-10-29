El Gobierno provincial dio a conocer el cronograma de inicio de las mesas salariales

Las reuniones con los gremios comenzarán el miércoles 5 de noviembre en la Casa de Gobierno.

El Gobierno provincial anunció el inicio de las mesas salariales correspondientes al ejercicio 2026, convocando a las conducciones de los gremios estatales para el próximo miércoles 5 de noviembre.

El objetivo, según informaron desde el Ejecutivo, es reforzar el rumbo de previsibilidad económica y política trazado por la actual gestión y llevar tranquilidad a las familias de los trabajadores estatales.

Desde el Ministerio de Gobierno se difundió el cronograma de los primeros encuentros, que se desarrollarán en la Sala Laffitte de la Casa de Gobierno.

9:30 hs: Asociación Trabajadores del Estado ( ATE )

Asociación Trabajadores del Estado ( ) 16:00 hs: Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales ( UNAVP )

Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales ( ) 12:00 hs: Unión del Personal Civil de la Nación ( UPCN )

Unión del Personal Civil de la Nación ( ) 14:00 hs: Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN)

Tal como lo anticipó el gobernador Rolando Figueroa, la provincia pone en marcha estas instancias de diálogo y acuerdo con el objetivo de definir la pauta salarial que regirá para los agentes públicos durante el próximo año.

De esta manera, el Gobierno neuquino reedita el esquema de negociación anticipada que implementó en 2024, cuando logró cerrar de forma temprana la pauta salarial 2025.

