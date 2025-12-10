El Gobierno provincial anunció el cronograma de pago de las Becas Gregorio Álvarez

El Gobierno de la Provincia informó el cronograma de pago correspondiente a las Becas Provinciales Gregorio Álvarez. Según lo anunciado, este miércoles 10 de diciembre se acreditará el pago del mes en curso para las y los estudiantes de nivel superior, tanto universitarios como terciarios, que integran el programa.

Además, se comunicó que en los próximos días se realizará el pago destinado a estudiantes del nivel secundario, mientras se ultiman detalles administrativos para completar el proceso.

Las autoridades también adelantaron que en breve se brindarán novedades para dos grupos específicos de beneficiarios:

Estudiantes que esperan la tercera cuota de la beca.

Alumnos y alumnas que obtuvieron los mejores promedios durante el ciclo lectivo.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es garantizar la continuidad del acompañamiento económico para estudiantes de toda la provincia y mantener la regularidad en los pagos del programa.