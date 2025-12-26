El Gobierno oficializó los días no laborables de 2026: ¿cuáles son?

El Gobierno nacional oficializó los tres días no laborables con fines turísticos para 2026, que deberán coincidir con lunes o viernes, con el objetivo de impulsar la actividad turística y la economía. La medida fue publicada en la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial.

Los días no laborables establecidos son:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Estas fechas fueron elegidas para generar fines de semana extralargos de cuatro días, al combinarse con feriados inamovibles: el 24 de marzo (Memoria), el 9 de julio (Independencia) y el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). La estrategia busca beneficiar sectores como hotelero, gastronómico y transporte.

Además, el calendario de feriados 2026 mantiene los principales feriados nacionales, incluyendo Año Nuevo, Carnaval, Semana Santa, Día del Trabajador, fechas patrias, Navidad y feriados trasladables como Güemes, San Martín, Diversidad Cultural y Soberanía Nacional.