El Gobierno convocó nuevamente a los gremios estatales para avanzar en la negociación salarial 2026

El Gobierno provincial convocó a los gremios estatales a una nueva mesa de trabajo en el marco de la negociación salarial correspondiente al período 2026. Será la segunda ronda de encuentros y se desarrollará en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), ubicado en Antártida Argentina 1245 de la ciudad de Neuquén.

Las reuniones se iniciaron a las 10 de la mañana con representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), y continuarán a las 12 con delegados de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Durante la tarde, los representantes del Ejecutivo provincial recibirán a la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) a las 14, y a las 16 será el turno de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Desde el Gobierno destacaron que esta segunda ronda de trabajo busca dar continuidad al diálogo iniciado con los gremios y mantener la previsibilidad política y económica tanto para el Estado como para los trabajadores.

El Poder Ejecutivo estará representado, al igual que en la primera reunión, por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González; y la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio.