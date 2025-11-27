El Gobierno convocó a los gremios estatales para avanzar en la negociación salarial 2026

El Gobierno provincial citó a los gremios estatales a una nueva mesa de trabajo que se realizará este jueves 27 de noviembre, en el marco de la negociación salarial correspondiente al período 2026. La reunión tendrá lugar en la Sala Laffite de Casa de Gobierno y forma parte de la continuidad de la paritaria que se viene desarrollando con los distintos sectores.

La jornada iniciará a las 9.30 con la participación de representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Luego, a las 11.30, será el turno de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP).

Durante la tarde se llevarán a cabo dos encuentros: el primero, a las 15, con dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN); y posteriormente, a las 16, con delegados de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Esta será la tercera ronda de reuniones impulsada por el Ejecutivo provincial, que decidió anticipar las convocatorias con el objetivo de otorgar previsibilidad política y económica, tanto para la administración estatal como para los trabajadores representados por los gremios.