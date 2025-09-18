El gobernador Figueroa anunció la construcción de una nueva EPET en Cutral Co

En el marco de una política educativa que busca fortalecer la infraestructura escolar en toda la provincia, el gobernador Rolando Figueroa anunció este miércoles la construcción de una nueva Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) en la ciudad de Cutral Co.

La noticia fue dada a conocer durante un acto oficial en el que se inauguraron dos jardines de infantes en la localidad. Allí, el mandatario provincial remarcó el compromiso del gobierno con la educación técnica y pública: “La educación para nosotros es algo fundamental”, afirmó Figueroa.

La nueva EPET forma parte de un ambicioso plan de obras escolares que contempla más de 60 mil metros cuadrados en construcción y licitación en distintas localidades de Neuquén. La obra en Cutral Co estará financiada íntegramente con fondos del Estado provincial y está previsto que comience en 2026.

Desde el gobierno destacan que la expansión de la oferta educativa técnica es clave para el desarrollo productivo y la formación de jóvenes con herramientas para el futuro laboral.