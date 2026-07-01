El estudiante herido en el CPEM 6 fue derivado nuevamente a Cutral Co y permanece fuera de peligro

El adolescente de 13 años que resultó herido por un arma de fuego dentro del CPEM Nº 6 finalmente no fue intervenido quirúrgicamente en la capital neuquina y fue trasladado nuevamente a la comarca.

Según informó su familia a este medio, el joven permanece internado en el nosocomio local y se encuentra estable. La derivación a Neuquén Capital se había realizado para evaluar su cuadro y la posibilidad de una cirugía, pero finalmente los médicos decidieron postergar la intervención.

La tía del adolescente explicó que la operación en su brazo está prevista para la próxima semana y destacó que, afortunadamente, el menor se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió durante la jornada escolar del martes en el establecimiento educativo de Cutral Co, donde el alumno sufrió una lesión por arma de fuego que le afectó el brazo izquierdo.

La noticia llevó tranquilidad a familiares, compañeros y a la comunidad educativa, ya que la evolución del adolescente es favorable y permanece bajo observación médica.