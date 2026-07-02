El director del CPEM 6: “Si no están dadas las condiciones, habrá que evaluar el regreso a clases”

En el marco de la manifestación, el director del CPEM Nº 6, Juan Carlos Brisuela, recibió el petitorio elaborado por las familias y confirmó que será elevado a las autoridades educativas para su análisis.

El directivo explicó que el documento refleja las inquietudes de padres, estudiantes y docentes, principalmente en materia de seguridad.

“Estamos recibiendo un petitorio de las familias que se autoconvocaron junto con estudiantes. Lo vamos a elevar a la brevedad posible”, señaló.

Consultado sobre el regreso a las aulas, Brisuela indicó que todavía no existe una decisión definitiva y que dependerá de las condiciones que puedan garantizar las autoridades.

“Lo vamos a estar informando a la brevedad, pero si no están dadas las condiciones y los pedidos que se están realizando no tienen respuesta, habrá que evaluarlo”, expresó.

El director recordó además que la institución viene solicitando desde hace tiempo la incorporación de un puesto de seguridad permanente y la construcción de un hall de ingreso que permita controlar el acceso al edificio.

“Es un pedido que viene de gestiones anteriores. Ayer, durante la reunión con el director de nivel, nos informaron que volvió a solicitarse un vigilador y también un hall frío, que serviría como antesala para registrar el ingreso de las personas”, explicó.

Finalmente, Brisuela sostuvo que comprende la preocupación de las familias, aunque aclaró que muchas de las decisiones exceden las competencias del equipo directivo.

“Entendemos la ansiedad de la comunidad educativa y de los padres, pero son cuestiones que deben resolverse en instancias superiores”, concluyó.