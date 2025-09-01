El deporte tiene nuevo espacio: inauguraron cancha de césped sintético en Parque Este

Este domingo se inauguró oficialmente la nueva cancha de césped sintético en el corazón del Barrio Parque Este, una obra que busca fortalecer los espacios deportivos y de recreación para niños y jóvenes de la ciudad.

El acto contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; concejales, miembros del Ejecutivo Municipal y la presidenta del barrio, Luciana Sauco.

Durante la ceremonia, el intendente Rioseco remarcó:

“El crecimiento de la ciudad se da desde cada barrio. Nuestro objetivo es que cada manzana cuente con todos los servicios, y avanzar también en infraestructura deportiva. Estoy seguro de que los niños harán un gran uso de esta cancha y tendrán la contención que necesitan. ¡A disfrutarla!”

A su turno, la presidenta barrial, Luciana Sauco, agradeció la obra y señaló:

“Gracias al intendente por estas obras que mejoran nuestro barrio. Esta cancha nos llena de alegría porque los niños son el futuro. Desde la comisión continuaremos con este camino de trabajo constante”.

Como parte de la inauguración, las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018 del Club Dorados Juniors realizaron una demostración deportiva, celebrando así la apertura de este nuevo espacio comunitario.