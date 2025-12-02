El Deliberante Huincul aprobó la creación del Programa Municipal de Asistencia Económica al Deporte

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó por unanimidad, en la sesión ordinaria realizada en el día de la fecha, el Proyecto de Ordenanza que establece la creación y puesta en funcionamiento del Programa Municipal de Asistencia Económica al Deporte, una iniciativa destinada a fortalecer y acompañar el desarrollo de las actividades deportivas en la localidad.

La propuesta obtuvo un amplio consenso entre los ediles, quienes unificaron dos proyectos previos que abordaban la temática de la asistencia al deporte. De esta manera, se logró una normativa integral que busca brindar apoyo económico y promover el crecimiento de distintas disciplinas y deportistas de la ciudad.

El Ejecutivo municipal venía impulsando desde 2023 la necesidad de contar con una herramienta de asistencia al deporte, siendo esta una de las primeras iniciativas enviadas por el intendente Claudio Larraza al órgano deliberativo. El proyecto se enmarca en las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del deporte local como espacio de inclusión y desarrollo comunitario.

Con la aprobación de esta ordenanza, Plaza Huincul avanza en la consolidación de un esquema de acompañamiento institucional que permitirá potenciar el trabajo de clubes, escuelas deportivas y atletas de la ciudad.