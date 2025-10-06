El CPEM N° 58 de Plaza Huincul realizó su muestra anual

El CPEM N° 58 llevó a cabo su tradicional muestra anual, donde estudiantes de la institución expusieron trabajos realizados a lo largo del ciclo lectivo. La actividad se desarrolló durante la jornada del lunes y contó con la participación de alumnos de distintas escuelas primarias.

Alejandra Cañumil, directora del establecimiento, comentó que alumnos de 7° grado de diversas escuelas primarias de la ciudad pudieron recorrer la muestra durante la mañana, con el objetivo de conocer las propuestas educativas y los proyectos trabajados por los estudiantes del nivel medio.

La muestra también estará abierta en el turno tarde, permitiendo que más visitantes puedan disfrutar y apreciar los trabajos realizados por los alumnos en distintas asignaturas. Desde el establecimiento destacaron la importancia de estas instancias como espacios de integración y difusión del trabajo pedagógico.