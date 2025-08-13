El CPEM 20 retomará las clases tras días de suspensión por hechos de inseguridad

El CPEM N° 20 volverá a las aulas la próxima semana, luego de varios días sin clases debido a hechos de inseguridad ocurridos en las cercanías del establecimiento.

Laura Paneblanco, supervisora de Nivel Medio, informó que se mantuvo una reunión con la ministra de Educación, en respuesta a los pedidos de las familias para garantizar condiciones de seguridad. Entre las medidas solicitadas se encuentra la instalación de cámaras de vigilancia en el predio escolar.

El último episodio de inseguridad se registró el pasado 24 de julio, tras lo cual el equipo directivo decidió suspender el dictado de clases. Durante este período, los docentes enviaron contenidos pedagógicos a los estudiantes para mantener la continuidad educativa.

La institución se ubica en una zona considerada crítica, donde se han producido reiteradas balaceras. Por este motivo, los alumnos no pueden realizar clases de educación física en el patio. Paneblanco adelantó que, hasta fin de año, la materia no se dictará y se espera que en el futuro se construya un gimnasio cerrado para esta actividad.

Como medida inmediata, ya se acordó la construcción de un paredón perimetral que sirva como resguardo ante posibles hechos violentos que pongan en riesgo a la comunidad educativa.