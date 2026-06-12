El Concejo Deliberante otorgó una prórroga a Omar Pérez para presentar su denuncia ante la Fiscalía

El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó este viernes, en sesión extraordinaria, una prórroga solicitada por el concejal Omar Pérez para presentar ante la Justicia las pruebas que respalden sus declaraciones públicas sobre presuntos vínculos entre la ciudad y el narcotráfico.

La medida se tomó luego de que el cuerpo deliberativo lo intimara a formalizar la denuncia tras sus dichos en una entrevista de alcance nacional, donde afirmó que Cutral Co era una “ciudad narco” e involucró al intendente local en sus acusaciones.

Durante la sesión, realizada sin la presencia de Pérez en el recinto, los concejales aprobaron extender por única vez y de manera improrrogable el plazo para que el edil se presente ante la Fiscalía. La nueva fecha límite fue fijada para el martes 16 de junio a las 9 de la mañana.

La convocatoria a la sesión extraordinaria también estuvo vinculada a una nota presentada por una vecina, quien solicitó al Concejo que evalúe iniciar un proceso de juicio político contra Pérez por sus declaraciones. Frente a este escenario, el cuerpo resolvió otorgar la ampliación solicitada y estableció que, antes del vencimiento del plazo, el concejal deberá presentar la denuncia correspondiente ante la Justicia o realizar un descargo formal ante el Concejo Deliberante.

Según trascendió, Pérez se encontraba en el edificio del Concejo al momento de la sesión, aunque no participó del debate ni de la votación. El caso continúa generando repercusiones políticas en la ciudad y podría derivar en nuevas acciones institucionales una vez cumplido el plazo otorgado.