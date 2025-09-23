El concejal Omar Pérez fue víctima de un hecho de vandalismo en Cutral Co

El concejal Omar Pérez denunció haber sufrido un hecho de vandalismo en horas del mediodía del lunes, cuando su vehículo fue agredido mientras se encontraba estacionado frente a su estudio. El hecho ocurrió mientras Pérez se encontraba trabajando, y fue alertado por el sonido de la alarma del vehículo.

Según relató el edil, al salir a ver qué había sucedido, un vecino que pasaba por el lugar le informó que una pareja había arrojado un objeto contra la luneta trasera de su camioneta y luego escaparon rápidamente del lugar.

“Hoy me siento angustiado y preocupado”, expresó Pérez, y agregó: “Me gustaría saber cuál fue el motivo de la agresión, aunque siento que fue dirigido a mí, ya que había otros vehículos cerca que no fueron dañados”. El concejal señaló que no quiere hacer especulaciones, pero consideró llamativo el ataque luego de haber presentado una denuncia penal contra el municipio. “Todo está en investigación”, aclaró.

Pérez también manifestó su descontento ante la escasa solidaridad recibida por parte de sus pares del Concejo Deliberante. “No todos se comunicaron. Solo lo hizo el presidente del cuerpo, Jesús San Martín. Creo que si a un compañero le pasa algo así, yo me solidarizaría, pero cada uno hace lo que puede”, concluyó.