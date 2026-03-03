El Colegio Tecnológico UTN inició el ciclo 2026 y consolida su crecimiento con nuevos anuncios de infraestructura

Ayer al mediodía se llevó a cabo el acto de apertura del ciclo lectivo 2026 del Colegio Tecnológico Preuniversitario UTN, en una jornada especial que coincidió con el primer aniversario de la institución en su actual edificio del barrio Zani.

Del acto participaron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; el jefe de Gabinete y Gobierno, Ing. Walter Mardones; el director del establecimiento, Ing. Daniel Flores; y el decano Pablo Liscovsky, junto a otras autoridades, empresarios y estudiantes.

Durante su discurso, el jefe comunal recordó que la creación de la escuela fue “un sueño que tuvimos hace cinco años con el decano” y remarcó que se trata de la primera escuela secundaria dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional a nivel nacional. En ese sentido, destacó la relevancia de formar recursos humanos técnicos orientados a sectores estratégicos como la industria del petróleo y el gas.

Nuevas inversiones en tecnología y deporte

En el marco de la ceremonia, el intendente anunció que en los próximos 15 días se instalarán pizarrones digitales en todas las aulas, fortaleciendo la incorporación de herramientas tecnológicas al proceso educativo.

Asimismo, adelantó que en un plazo estimado de 30 días quedará inaugurado el Gimnasio Polideportivo en el Parque de la Ciudad, obra que completará la infraestructura proyectada para acompañar el crecimiento de la institución.

Con estos avances, el Colegio Tecnológico UTN afianza su propuesta académica y consolida su perfil como espacio de formación técnica de referencia en la región.