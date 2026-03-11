El Club Municipal impulsa el deporte y la cultura en la comunidad

En una entrevista reciente, José Navarrete destacó el crecimiento sostenido del Club Municipal en materia deportiva y cultural, subrayando el compromiso de trabajadores, jubilados y vecinos que se suman de manera voluntaria a las distintas actividades.

Navarrete explicó que el club ha conformado subcomisiones de diversas disciplinas, entre ellas taekwondo, fútbol, ciclismo y newcom, con proyectos que abarcan desde la formación infantil hasta la participación en federaciones provinciales. “Ya tenemos Taekwondo con Santiago Oliva y un plan de trabajo muy interesante, como también lo tiene el fútbol, con una escuela para chicos de 4 a 14 años”, señaló.

El dirigente resaltó el aporte de jubilados municipales, quienes conformaron un grupo de más de 50 personas en newcom, disciplina que ya cuenta con representantes en la selección argentina. Asimismo, mencionó la reciente apertura del ciclismo neuquino en las pistas de la ciudad, fruto de convenios entre el municipio y la provincia.

Navarrete subrayó que todo el trabajo se realiza de manera voluntaria: “Desde el club no se le paga a nadie, son compañeros que ponen ganas y pasión. Nos ponemos guantes, botines y vamos acomodando lo que hace falta”. En ese sentido, destacó que cada hora que un chico pasa en el club es “una hora que no está en la calle”.

El proyecto deportivo se complementa con políticas públicas impulsadas por el intendente y la Secretaría de Deportes, que permiten sumar profesionales como nutricionistas y psicólogos para el acompañamiento técnico. Además, se trabaja en la apertura hacia el ámbito cultural, con nuevas propuestas que pronto estarán disponibles.

Por otra parte, Navarrete informó que la Junta Interna Municipal inició la entrega de útiles escolares para afiliados, abarcando niveles inicial, primario y secundario. También anunció el lanzamiento del programa “Formar a Formadores”, creado por la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Juventud, que comenzará el 14 de marzo con encuentros destinados a padres y educadores en disciplinas deportivas.

Finalmente, el dirigente celebró que las actividades del club sean abiertas a toda la comunidad y adelantó que próximamente se habilitará el libro de socios, con el objetivo de seguir creciendo de manera organizada y con respaldo institucional. “Vamos despacio, pero muy fuerte, dando pasos firmes”, concluyó.