El Centro de Día La Novena realiza actividades en el SILAM

El Centro de Día La Novena, espacio de acompañamiento en salud mental que depende del hospital de complejidad, realizó una jornada de actividades en el SILAM, club de la localidad de Plaza Huincul, como parte de las propuestas de verano destinadas a sus pacientes.

Desde la institución informaron que durante la temporada estival se llevan adelante actividades los días martes y jueves, utilizando el espacio del club para fomentar la integración, la recreación y el bienestar de quienes participan del dispositivo.

El Centro de Día La Novena trabaja con pacientes a partir de los 14 años que presentan padecimientos de salud mental o problemáticas vinculadas a las adicciones, ofreciendo un abordaje integral que busca fortalecer vínculos, promover hábitos saludables y favorecer la inclusión social.

Al respecto, Yoana Cabrera, responsable del Centro La Novena, destacó la importancia del acompañamiento y la escucha activa en el proceso de ayuda. “Lo principal para ayudar a una persona con problemas de salud mental es escucharla, no minimizar lo que manifiesta ni juzgarla. Es fundamental tener tiempo disponible para la persona y no dar consejos, sino acudir siempre a un profesional”, expresó.

Desde el equipo remarcaron que este tipo de iniciativas permiten continuar el trabajo terapéutico fuera del ámbito hospitalario, reforzando el enfoque comunitario y preventivo en el abordaje de la salud mental.