El CDI “Gajitos de Ternura” abre las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026

El Centro de Desarrollo Infantil “Gajitos de Ternura” anunció la apertura del período de preinscripciones para el ciclo lectivo 2026, que se llevará a cabo del lunes 17 al jueves 20 de noviembre, en el horario de 8:00 a 15:00, en la sede del establecimiento ubicada en Avenida Schreiber N° 300, barrio Centenario.

Las familias interesadas deberán acercarse personalmente al CDI con el DNI original del niño o niña que se desea inscribir.

Podrán realizar la preinscripción aquellas infancias que, al mes de marzo de 2026, tengan entre 3 meses y 3 años de edad.

Desde la institución recordaron que las familias que permanecieron en lista de espera durante el presente año deberán volver a realizar la preinscripción para poder aspirar a una vacante en el próximo ciclo lectivo.

El CDI “Gajitos de Ternura” invita a la comunidad a acercarse durante los días establecidos para asegurar la participación en el proceso de preinscripción y continuar acompañando el desarrollo y aprendizaje de las infancias de barrio Centenario.