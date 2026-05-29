El boxeo profesional vuelve a Cutral Co con Damián “Chiva” Rojas como protagonista

El próximo 5 de junio, Cutral Co volverá a vivir una gran noche de boxeo profesional con una velada que se realizará en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi y que tendrá como una de las principales figuras al púgil local Damián “Chiva” Rojas.

El evento será fiscalizado por la Federación Argentina de Boxeo, contará con la promoción de Mario Margossian y además será transmitido por Fox Sports Argentina, llevando nuevamente el deporte local a nivel nacional.

Uno de los combates más esperados será el que protagonizará “Chiva” Rojas frente a Elías Emanuel Paredes en la categoría súper ligero. El representante local buscará lucirse ante su público en una noche que genera gran expectativa entre los aficionados de la comarca.

La cartelera también incluirá otros importantes enfrentamientos:

• Axel Emanuel Isla vs. Sandro Imanol Censi

• Ezequiel David Nieva vs. Leandro Nicolás Torrecilla

• Adrián Omar Juárez vs. Agustín Juan Manuel Torres

Con presencia de jóvenes talentos, peleas profesionales y el acompañamiento del público local, el regreso del boxeo promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva para la ciudad que será transmitido por nuestro canal de youtube FUEGO24CCO