El barrio Unión impulsa el “pan solidario” para asistir a familias y adultos mayores

La presidenta del barrio Unión de Cutral Co, Natalia Estrada, destacó la puesta en marcha nuevamente del programa “Pan Solidario”, una iniciativa comunitaria que se realiza los lunes y miércoles en el Centro Comunitario para ayudar a familias y adultos mayores del sector.

La propuesta funciona gracias a la colaboración de vecinos y personas que utilizan el gimnasio barrial, quienes aportan harina y levadura como contraprestación. Con esos insumos elaboran pan casero que luego es distribuido entre familias con necesidades y adultos mayores.

Estrada explicó que actualmente asisten a tres familias de adultos mayores y también responden a situaciones de emergencia alimentaria. Los vecinos que necesiten ayuda pueden comunicarse a través del Facebook mediante mensajes privados.

Además, adelantó que durante junio, mes aniversario del barrio, se desarrollarán distintas actividades, entre ellas una marcha aeróbica, un torneo aniversario de básquet y un locro popular solidario previsto para el 28 de junio en homenaje al vecino Ernesto “Jote” Figueroa.

Por otra parte, la dirigente barrial confirmó su intención de continuar al frente de la comisión vecinal y aseguró que aún quedan proyectos importantes para seguir desarrollando en el barrio Unión.