El barrio Libertador San Martín organiza una feria de empanadas para el Día del Niño

Con el objetivo de juntar fondos y poder realizar el festejo del Día de las Infancias, la comisión vecinal del barrio Libertador San Martín de Cutral Co prepara una feria de empanadas.

La presidenta de la barriada, Zulma Flores, informó que la actividad se llevará a cabo el próximo viernes al mediodía, con un valor de 15 mil pesos la docena.

Los interesados en colaborar o realizar pedidos pueden comunicarse a los números 299-6122361 y 299-4606201.

Todo lo recaudado será destinado a los gastos del festejo, que tendrá lugar el domingo próximo en la plaza del barrio, donde las familias podrán disfrutar de una jornada especial pensada para los más pequeños.