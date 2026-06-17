El Banco de Leche Humana de Neuquén celebró 10 años de trabajo al servicio de toda la provincia

El Banco de Leche Humana de Neuquén, ubicado en el Hospital de Complejidad VI de Cutral Co, cumplió 10 años de funcionamiento y celebró una década de trabajo dedicada a la atención y recuperación de recién nacidos de riesgo en toda la provincia.

La doctora Alejandra Buiarevich destacó que la institución integra una red de 65 nodos distribuidos en distintos puntos del territorio neuquino, desde donde se recolecta leche materna donada que luego es procesada y pasteurizada en Cutral Co para ser distribuida a las terapias neonatales públicas y privadas.

La profesional explicó que la leche humana pasteurizada está destinada principalmente a bebés prematuros, de bajo peso o con patologías complejas, y remarcó la importancia de la solidaridad de las madres donantes para sostener este sistema.

Además, adelantó que el Banco de Leche se trasladará próximamente a un nuevo edificio, ya finalizado, que permitirá ampliar la capacidad de procesamiento, capacitación e investigación.

Desde la institución renovaron la convocatoria a las madres que estén en condiciones de donar leche materna, recordando que el trámite puede realizarse de manera sencilla a través del sitio web del Banco de Leche Humana de Neuquén.