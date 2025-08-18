El Ballet “Danza y Pasión” viaja a La Plata y organiza actividades para juntar fondos

El Ballet Danza y Pasión fue seleccionado para representar a la ciudad y la provincia en el IX Festival Internacional Danza por la Identidad, un encuentro cultural de gran relevancia que se desarrollará el 31 de octubre de 2025 en el Teatro Argentino de La Plata.

El evento, que se realiza en apoyo a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, reúne a compañías de danza de todo el país y de Latinoamérica. En esta ocasión, el ballet local presentará su obra “En el país de la metáfora”, una creación que busca transmitir arte, memoria e identidad sobre el escenario.

Para poder concretar este viaje, los integrantes del grupo necesitan la colaboración de la comunidad, ya que los gastos de traslado, hospedaje y alimentación deben ser cubiertos por los propios bailarines y sus familias.

“Cada aporte, ya sea económico, de transporte, alojamiento o alimentos, será fundamental para que nuestros jóvenes artistas puedan vivir esta experiencia única y representar a nuestra tierra en un escenario de tanta trascendencia”, expresaron desde la organización.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 299 507-8700 o realizar su aporte al alias proyecto.dyp (CUIL 20-34658079-9, Naranja X).

Además, con el objetivo de recaudar fondos, el ballet llevará adelante una feria de pollos el 31 de octubre al mediodía, ya que previamente entre el 8 y el 12 de octubre viajarán a Córdoba para participar de otra instancia artística.

“Gracias por acompañarnos en este camino de danza, identidad y sueños compartidos”, concluyeron los integrantes de Danza y Pasión.