El aguinaldo de los estatales neuquinos se pagará antes de fin de mes

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que el pago del medio aguinaldo para los trabajadores estatales se realizará durante la última semana de junio.

La información fue brindada este lunes 8 de junio durante una rueda de prensa realizada en el marco del Día del Periodista. Allí, el mandatario provincial indicó que la fecha exacta aún no está definida y que será analizada junto al equipo económico del gobierno.

“Va a ser en la última semana del mes de junio”, aseguró Figueroa, quien además señaló que la intención es mantener la modalidad habitual de efectuar los depósitos un día viernes.

De esta manera, miles de trabajadores de la administración pública provincial aguardan la confirmación oficial de la fecha de acreditación del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.