Educación suspendió las clases en el CPEM 6 y analiza medidas tras el grave episodio con un arma de fuego

El director provincial de Educación Secundaria, Cristian Widmann, confirmó que las clases en el CPEM Nº 6 de Cutral Co permanecerán suspendidas durante este miércoles y jueves, mientras se trabaja en la contención de la comunidad educativa y se analizan las medidas a adoptar tras el hecho en el que un alumno de 13 años resultó herido por el disparo de un arma de fuego dentro de un aula.

El funcionario informó que el estudiante lesionado fue derivado al hospital Castro Rendón de Neuquén para realizarse estudios y una intervención quirúrgica, y aseguró que el Ministerio mantiene contacto permanente con la familia.

Respecto del hecho, Widmann confirmó que un alumno ingresó armado al establecimiento y que el disparo ocurrió durante el horario de clases. Sin embargo, indicó que la investigación judicial deberá determinar si fue producto de una manipulación accidental, ya que descartó que existiera una situación de enfrentamiento o un ataque deliberado.

Tras el episodio, las autoridades evacuaron el edificio para permitir el trabajo de la Policía y las pericias judiciales. Durante la suspensión de actividades se realizarán reuniones con directivos, docentes, equipos de supervisión y profesionales para planificar el regreso a clases y brindar contención a estudiantes y familias.

Consultado sobre posibles cambios en los controles de ingreso a las escuelas, Widmann sostuvo que el Ministerio aún no adoptó nuevas medidas y que cualquier decisión será tomada una vez concluido el análisis de lo ocurrido. Señaló que no es momento de anticipar acciones como revisiones de mochilas o detectores de metales, aunque reconoció que se trata del hecho “más grave e inédito” registrado en una escuela secundaria de la provincia en los últimos años.

El jueves las autoridades educativas informarán si las clases podrán retomarse el viernes o si la suspensión se extenderá para continuar con el trabajo de acompañamiento a toda la comunidad educativa.