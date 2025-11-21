Edith Covatti recordó el operativo de demolición en las ex 450 Viviendas de Cutral Co

A seis años del operativo que culminó con la demolición de uno de los accesos del complejo conocido como las ex 450 Viviendas de Cutral Co, Edith Covatti revivió los momentos y el intenso trabajo que demandó aquella jornada.

Covatti, quien en ese entonces se desempeñaba como responsable de Defensa Civil de la ciudad, recordó que la intervención se realizó sobre el bloque C9, una estructura que había quedado abandonada y que, con el paso del tiempo, se había convertido en un punto de reunión de personas vinculadas a situaciones de inseguridad dentro del barrio.

“Fue un arduo trabajo el que llevamos adelante. Teníamos un gran acompañamiento para concretar la demolición del bloque C9. El edificio ya no era más que una estructura deteriorada, donde se reunían malvivientes de la barriada”, explicó Covatti al rememorar el operativo.

La acción, realizada junto a distintos organismos municipales, provinciales y fuerzas de seguridad, formó parte de una serie de intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad en el sector.