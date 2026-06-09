Dramático incendio dejó a un taxista de Cutral Co con lo puesto: piden ayuda solidaria

Un voraz incendio registrado durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre calle Matorras al 600 dejó a un vecino de Cutral Co sin pertenencias y con pérdidas materiales totales.

La víctima es Luis Ortiz, trabajador del servicio de taxi, quien al momento del siniestro se encontraba trabajando en el centro de la ciudad. Según relató, el fuego se habría iniciado por un cortocircuito en una térmica ubicada sobre una pared de la habitación.

“Se hizo un cortocircuito en la térmica que estaba arriba de la cama. Cayó, se prendió fuego la cama y después se prendió fuego todo”, explicó el damnificado.

Afortunadamente, Luis no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el incendio, por lo que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, las pérdidas fueron devastadoras. “Me quedé sin nada, con lo puesto nomás”, expresó con tristeza.

El trabajador indicó que no solo perdió muebles, ropa y elementos personales, sino también los ahorros que tenía guardados en la vivienda. “No quedó nada, nada”, lamentó.

Las primeras tareas para controlar el fuego fueron realizadas por personal de Defensa Civil, que acudió rápidamente al lugar con extintores. Posteriormente, bomberos completaron las tareas de enfriamiento y peritaje para determinar con precisión las causas del siniestro.

La situación generó una inmediata reacción solidaria entre sus compañeros taxistas. Daniel, colega de Luis, señaló que ya comenzaron a organizar una colecta para ayudarlo a atravesar este difícil momento.

“Es un compañero de muchos años y en estos momentos es cuando más hay que estar. Se quedó sin absolutamente nada. Ahora hay que ayudarlo con ropa, utensilios, muebles, con lo que se pueda”, expresó.

Quienes deseen colaborar con Luis Ortiz pueden comunicarse al teléfono 2995-122532 o acercarse a Radio Taxi Cutral Co, interno 12.

Mientras espera poder ingresar nuevamente a la vivienda una vez finalizadas las pericias, el taxista enfrenta el desafío de reconstruir su vida desde cero, apelando a la solidaridad de la comunidad.