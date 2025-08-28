Dos robos en estaciones de servicio durante la madrugada: un empleado resultó herido

El comisario Walter Troncoso informó que durante la madrugada se registraron dos hechos de inseguridad en la ciudad, ambos ocurridos en estaciones de servicio.

El primero tuvo lugar en la estación ubicada sobre avenida Olascoaga, donde un delincuente logró alzarse con una suma de dinero en efectivo.

Horas más tarde, otro hecho se registró en la estación de servicio de la calle Primeros Pobladores. En este caso, uno de los empleados fue herido con un arma de fuego durante el asalto. Se trata de un joven de 20 años, quien afortunadamente se encuentra en buen estado de salud. El ladrón se llevó aproximadamente 30 mil pesos.

Las autoridades analizan si ambos episodios fueron cometidos por la misma persona, dado que presentan características similares. La policía continúa con las investigaciones para dar con el autor de los hechos.