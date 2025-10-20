¿Dónde voto en Neuquén 2025? Ya se puede consultar el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral habilitó oficialmente la consulta del padrón electoral definitivo para las elecciones generales de octubre de 2025. Desde este momento, los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Neuquén ya pueden verificar dónde les toca votar.

Esta instancia es clave, ya que en cada proceso electoral pueden cambiar tanto las mesas como los establecimientos asignados. Consultar con anticipación evita demoras o confusiones el día de los comicios y permite una participación más ordenada y ágil.

¿Cómo consultar el padrón?

La consulta se realiza de manera online ingresando al sitio oficial: www.padron.gob.ar. Para acceder a la información es necesario contar con:

Número de DNI

Género tal como figura en el documento

Selección del distrito: Neuquén

Código de validación que muestra el sistema

Una vez completados los datos, el sistema informará el establecimiento asignado, la mesa de votación y el número de orden del votante.

Esta herramienta está disponible desde 40 días antes de las elecciones generales, en cumplimiento con el cronograma electoral nacional.