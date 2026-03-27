Domingo de Ramos en Cutral Co: preparan una misa especial en el Monumento a la Última Cena

La parroquia San Juan Bosco de Cutral Co, junto al municipio a través de las áreas de Turismo y Culto, se encuentra ultimando detalles para la celebración del Domingo de Ramos, que este año tendrá un escenario especial: el Monumento a la Última Cena.

El párroco Julián Mujur confirmó que la misa se realizará este domingo a las 17 horas al aire libre, en lo que será una propuesta distinta y abierta a toda la comunidad. “Es un momento importante para encontrarnos como pueblo y vivir nuestra fe”, expresó.

La jornada incluirá la tradicional bendición de ramos y una procesión, que simboliza la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Desde la organización destacaron que la actividad está pensada como un espacio de participación amplia, más allá de creencias o posturas, con el objetivo de compartir un mensaje de paz, unidad y esperanza.

En paralelo, ya se desarrolla el cronograma de Semana Santa en las distintas comunidades, con celebraciones, confesiones y actividades religiosas. Entre ellas, se destaca el Vía Crucis del Viernes Santo, que partirá desde el mismo monumento y recorrerá la ciudad hasta el templo parroquial.

Mujur remarcó que estas fechas invitan a la reflexión y al encuentro: “No es solo una tradición, sino una oportunidad para abrir el corazón y vivir con sentido este tiempo tan especial”.

Se espera una importante convocatoria de vecinos para acompañar la celebración.