Dolor y reclamo de justicia en el juicio por la explosión de NAO

En el marco del juicio por la explosión ocurrida el 22 de septiembre de 2022, familiares de una de las víctimas volvieron a exigir justicia y denunciaron graves falencias en materia de seguridad dentro de la empresa. Emma Jara, hermano de Fernando, declaró que la víctima ya había advertido sobre los riesgos en el lugar de trabajo, al que calificaba como “una bomba de tiempo”.

Según su testimonio, su hermano manifestaba preocupación por las condiciones inseguras mucho antes del hecho fatal, incluso recordando un incidente previo ocurrido en diciembre de 2021. La familia también cuestionó que se haya intentado responsabilizar al operario fallecido y denunció la falta de imputados en la causa, apuntando a la impunidad con la que —aseguran— se manejó la empresa.

Además, remarcaron la falta de acompañamiento de parte de la comunidad y sectores sindicales, y pidieron que el juicio tenga una condena ejemplar para evitar nuevas tragedias laborales. “No se puede naturalizar que una persona vaya a trabajar y no vuelva a su casa”, señalaron.

Finalmente, la familia expresó la necesidad de cerrar una etapa marcada por el dolor, asegurando que, para ellos, el tiempo se detuvo el día de la explosión.