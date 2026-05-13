Dolor y bronca tras el veredicto por la explosión en la refinería: “La justicia ayer nos demostró que no existe”

Luego de conocerse el veredicto en el juicio por la explosión en la refinería NAO, Laura Herrera, hija de Víctor Herrera, una de las tres víctimas fatales, expresó su profunda decepción y cuestionó duramente a la Justicia por la decisión tomada por el tribunal.

“Ayer fue un día de mezcla de tristeza, bronca e impotencia. Esperamos tanto tiempo este momento y realmente el veredicto deja mucho que desear”, sostuvo Laura, pocas horas después de que se conociera la resolución judicial.

La familia aseguró que no esperaban un fallo de estas características y consideró que el tribunal priorizó antecedentes judiciales antes que las pruebas y testimonios presentados durante el proceso. “Acá lo principal que se tenía que demostrar es que en la industria no se puede trabajar con tantas negligencias y cero seguridad. Pero todo quedó en la nada”, afirmó.

Durante el juicio declararon 43 testigos y se desarrollaron 13 jornadas de audiencias. Sin embargo, Herrera cuestionó que los jueces hayan tomado como referencia principal el informe de un perito que intervino varios días después de la explosión. “Hubo mucho manoseo en las instalaciones y ese fue el resultado”, señaló.

En medio del dolor, Laura indicó que las familias aún deben reunirse con los abogados para definir los pasos a seguir y analizar una posible apelación. “Hoy lo principal es cuidar la salud de mi mamá y tratar de armarnos después de esto”, expresó.

También dejó un fuerte mensaje hacia los magistrados: “Ellos viven acá, saben lo que es la industria. No está bueno entrar a trabajar y que te devuelvan en un cajón”.

Pese al golpe que significó el fallo, aseguró que la lucha continuará. “Vamos a seguir peleando, recordando a mi papá y buscando fuerzas donde sea necesario. La vida no tiene precio y necesitamos jueces que realmente estén del lado de la verdad”, concluyó.

La explosión en la refinería dejó como saldo la muerte de Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina, un hecho que conmocionó a toda la comunidad y que, tras el veredicto conocido este martes, volvió a generar un fuerte debate sobre las condiciones de seguridad en la industria y las responsabilidades judiciales.