Dolor en la comarca: falleció Juan Carlos “Patuco” Quiñiniri, un referente de la solidaridad

La comunidad de Cutral Co despide con profundo pesar a Juan Carlos “Patuco” Quiñiniri, un querido vecino del barrio Pampa que dejó una huella imborrable por su permanente compromiso con quienes más lo necesitaban.

Reconocido por su espíritu solidario, “Patuco” siempre estuvo dispuesto a brindar una mano a las familias más vulnerables, convirtiéndose en un referente barrial por su vocación de servicio y su cercanía con los vecinos.

Además de su labor social, fue un fiel militante del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y durante varios años presidió la comisión vecinal del barrio Pampa, desde donde impulsó diversas iniciativas en beneficio de la comunidad.

En los últimos tiempos atravesaba un delicado estado de salud y, lamentablemente, en la mañana de este viernes se conoció la noticia de su fallecimiento, generando un profundo pesar entre familiares, amigos y vecinos que compartieron con él distintos momentos de trabajo y compromiso comunitario.

Su partida deja un gran vacío en el barrio Pampa y en todos aquellos que valoraron su dedicación desinteresada y su permanente disposición para colaborar con los demás.

Desde este medio acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, expresando nuestras más sinceras condolencias y elevando una oración para que encuentren consuelo y fortaleza ante esta irreparable pérdida.