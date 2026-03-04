“Discriminación en comercios: las mamás con cochecitos también tienen derecho a comprar”

Una vecina de Cutral Co hizo público su malestar tras denunciar que le impidieron ingresar a dos locales comerciales por estar acompañada de su bebé en cochecito.

Según relató, el primer episodio ocurrió en un minimercado de la calle Roca y el segundo en un comercio ubicado sobre calle Tucumán. En ambos casos, aseguró que se le negó el ingreso debido al cochecito, situación que calificó como “injusta y discriminatoria”.

La mujer, que además es mamá de un bebé pequeño, recordó que el uso del cochecito no es un capricho, sino una necesidad para trasladar de manera segura y cómoda a los niños. “Negar el ingreso a una mamá con su hijo en cochecito es, en la práctica, impedirle acceder a un comercio como cualquier otro vecino”, expresó.

Pedido de reflexión y mayor inclusión

El reclamo apunta a la falta de accesibilidad y empatía de algunos comercios hacia las familias con niños pequeños. La vecina sostuvo que este tipo de situaciones no solo limitan el derecho a comprar, sino que además generan un momento incómodo y doloroso para las madres.

“Mi intención no es generar conflicto, sino que se tome conciencia y que ninguna otra mamá tenga que pasar por lo mismo”, subrayó.

La denuncia abrió el debate en la comunidad sobre la necesidad de promover espacios más inclusivos y accesibles, donde todas las personas —incluidas las familias con bebés— puedan ejercer sus derechos sin restricciones ni malos tratos.