Diputados aprobó la baja de la imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados otorgó este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, uno de los proyectos prioritarios en la agenda legislativa del Gobierno. La iniciativa, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad, fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.

El texto impulsado por el oficialismo establece la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y redefine el esquema de sanciones, incorporando un sistema que combina penas y medidas socioeducativas. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es actualizar una normativa considerada “desfasada” y adecuarla a los estándares actuales en materia de responsabilidad penal juvenil.

Durante el debate, que se extendió por varias horas, legisladores oficialistas defendieron la propuesta al sostener que busca dar respuesta a delitos graves cometidos por menores de edad y brindar herramientas al Estado para intervenir con mayor eficacia. En tanto, bloques opositores cuestionaron la iniciativa al advertir sobre el impacto social de la medida y señalar la necesidad de fortalecer políticas de inclusión y prevención antes que endurecer el régimen penal.

La nueva normativa contempla que las penas privativas de la libertad sean aplicadas como último recurso y por el plazo más breve posible, priorizando instancias de reinserción social, educación y acompañamiento interdisciplinario.

Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar su avance legislativo en un tema que despierta fuerte discusión política y social. De obtener sanción definitiva, implicará una modificación sustancial del régimen penal juvenil vigente en el país.