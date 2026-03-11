Diputada Riccomini pide reforzar controles de alcoholemia trás nuevos accidentes viales

La legisladora provincial de Juntos presentó un proyecto de resolución en la Legislatura para intensificar los operativos de alcoholemia en rutas y localidades del interior. La iniciativa surge tras el trágico accidente en Plaza Huincul y otros siniestros recientes en Caviahue y Zapala.

La diputada provincial Carina Riccomini (bloque Juntos) ingresó un proyecto de resolución en la Legislatura neuquina que solicita al Ejecutivo provincial reforzar los controles de alcoholemia en rutas y localidades, especialmente durante fines de semana, horarios nocturnos y eventos masivos.

“El pasado fin de semana estuvimos en Caviahue y Zapala, y vimos que a la salida de fiestas populares no había controles de alcoholemia. Por eso pedimos que la Policía y la Dirección Provincial de Vial intensifiquen los operativos en zonas de alta circulación”, explicó Riccomini.

La iniciativa también contempla operativos especiales en fiestas populares, festivales culturales, actividades turísticas y locales bailables, coordinados con los municipios. “Las leyes están vigentes, pero lo que falta es control. No podemos permitir que estas fatalidades sigan ocurriendo”, remarcó.

Según datos de la ONG Bienargentino, en 2025 se registraron 4.018 siniestros viales en Neuquén, con 51 víctimas fatales, 218 heridos graves y más de 1.600 con lesiones leves. Las rutas más críticas son la Nacional 22, 7, 237 y 40. Solo en enero de 2026 ya se contabilizan 14 muertes por accidentes de tránsito.

Riccomini recordó la vigencia de la Ley 3384 – Programa Provincial Alcohol Cero, que promueve campañas de concientización y el hábito del “conductor designado”. “Todavía no se ha tomado conciencia plena. Es una cuestión cultural: debemos reforzar la prevención y la sensibilización”, señaló.

El proyecto será tratado en las próximas sesiones legislativas, donde la diputada buscará darle prioridad en comisión para visibilizar la problemática. “Este año no podemos seguir de la misma manera. Es urgente intensificar los controles y llamar a la responsabilidad social”, concluyó.