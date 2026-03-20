Dictarán curso de RCP, primeros auxilios y uso de DEA: cómo inscribirse

Se encuentra abierta la inscripción para un curso de RCP, primeros auxilios y uso de DEA que se realizará el próximo jueves 26 de marzo en Cutral Co.

La capacitación estará a cargo del instructor Ernesto Karstan, quien destacó la importancia de adquirir estos conocimientos para actuar ante situaciones de emergencia tanto en el hogar como en el ámbito laboral.

El curso se dictará en la Mutual Policial, en dos turnos: a las 10 de la mañana y a las 15 horas. Será de modalidad teórica-práctica, con cupos limitados y entrega de certificado de participación. El valor es de 25 mil pesos por persona.

La propuesta está dirigida a todo público, especialmente a docentes, cuidadores, familias y trabajadores que requieran certificación. Incluso pueden participar jóvenes interesados, aunque está orientado principalmente a mayores de 18 años.

Quienes deseen inscribirse o solicitar más información pueden comunicarse a los teléfonos 2994-278835 o 2995-976483.

Desde la organización remarcaron que, ante el fin de semana largo, es importante anotarse con anticipación para asegurar un lugar en esta capacitación clave para la vida cotidiana.