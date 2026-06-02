Día Nacional del Bombero Voluntario: homenaje a quienes sirven a la comunidad

Cada 2 de junio se conmemora en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario, una fecha destinada a reconocer y homenajear a quienes dedican su tiempo, esfuerzo y compromiso al servicio de la comunidad, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida para asistir a quienes más lo necesitan.

La fecha recuerda un hecho histórico ocurrido en 1884 en el barrio porteño de La Boca. En aquella oportunidad, un incendio afectó a una vivienda de la zona y el vecino Tomás Liberti organizó una cadena humana para combatir las llamas. Tras lograr extinguir el fuego, convocó a otros habitantes del barrio para conformar un cuerpo organizado de bomberos voluntarios, teniendo en cuenta que las construcciones de madera y zinc eran propensas a sufrir incendios.

De esta manera nació el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Argentina, creado el 2 de junio de 1884 y con sede en la calle Brandsen 567. Tomás Liberti se convirtió en su primer comandante y adoptó el lema que aún identifica a la institución: “Querer es poder”.

En la comarca petrolera, la fecha fue recibida con emoción y orgullo. Como es tradición, a las 0 horas de este 2 de junio, los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Cutral Co y Plaza Huincul hicieron sonar sus sirenas para conmemorar este día especial y rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que integran la institución.

Desde la comunidad, el reconocimiento y agradecimiento a quienes, con vocación de servicio y solidaridad, trabajan diariamente para proteger vidas y bienes ante situaciones de emergencia.