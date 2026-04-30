Día del Trabajador en luto: los sindicatos suspendieron el acto en Rincón de los Sauces

Los sindicatos de la actividad petrolera de Rincón de los Sauces suspendieron este jueves el acto por el Día del Trabajador previsto en el polideportivo municipal, tras el trágico fallecimiento de un trabajador de la empresa Ensi en un accidente de tránsito sobre la Ruta 17.

El siniestro se produjo en cercanías de Sauzal Bonito. La víctima, un trabajador petrolero, circulaba en una camioneta en dirección al festejo organizado por el Sindicato de Petroleros Privados.

La noticia llegó cuando una multitud de trabajadores ya se había congregado en el polideportivo, lo que derivó en la suspensión inmediata del acto.

En conferencia de prensa, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, expresó el dolor que invadió a las organizaciones gremiales:

“Estamos consternados por lo que sucede con un compañero que venía a un festejo. Esta era una iniciativa de los compañeros para que podamos festejar el Día del Trabajador todos juntos, los diferentes gremios. Lamentablemente sucedió lo que sucedió y, por supuesto, suspendemos el acto. Nos ponemos a disposición de la familia.”

Rucci subrayó que la jornada había sido pensada como un espacio de encuentro entre los distintos gremios de la actividad:

“Era una iniciativa muy buena, en un marco de mucho respeto entre los trabajadores. Pero hoy ya no hay nada que festejar. Es un día de mucho dolor. Más allá de qué gremio haya sido, todos nos sentimos con mucha tristeza.”

En la misma línea se expresó César Godoy, de la UOCRA Rincón de los Sauces:

“Estaba todo organizado para que sea una fiesta entre todos los trabajadores de distintos sindicatos, y la verdad que esto nos entristece. Acompañamos a la familia. Un día de festejo se tiñe por esto.”

Participaron también de la conferencia de prensa Maximiliano Arévalo (Petroleros Jerárquicos), Jorge Alonso (Choferes de Camiones) y Gustavo Jure (Sindicato de Camioneros).

Las organizaciones sindicales se ponen a entera disposición de la familia del trabajador fallecido y acompañan en este momento de profundo pesar a sus seres queridos y compañeros de labor.