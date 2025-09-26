Día del Empleado de Comercio: ¿Cuándo se celebra y qué impacto tendrá?

Aunque el Día del Empleado de Comercio se conmemora oficialmente el viernes 26 de septiembre, este año la celebración se traslada al lunes 29, jornada en la que no habrá atención en las grandes superficies comerciales.

Así lo confirmó el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) Neuquén, Ramón Fernández, quien recordó que esta fecha tiene carácter de feriado nacional para el sector, amparada por la Ley 26.541.

Fernández instó a la comunidad a realizar sus compras con antelación, ya que el lunes no abrirán supermercados, shoppings ni cadenas comerciales, en respeto al día de descanso para los trabajadores mercantiles.

Además, el dirigente señaló que este es el cuarto feriado anual exclusivo del sector comercial, junto al 1° de mayo, 25 de diciembre y 1° de enero.