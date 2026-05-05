Día de la Celiaquía: alertan por el alto costo de los alimentos y falta de controles

En el marco del Día Mundial de la Celiaquía, desde la asociación ASEL A de Plaza Huíncul advirtieron sobre las dificultades que enfrentan las personas con esta condición, principalmente por el alto costo y la escasa disponibilidad de alimentos sin gluten.

Luis Gassitúa, presidente de la entidad local, explicó que la celiaquía es una enfermedad que afecta el intestino y cuyo único tratamiento es una dieta estricta libre de gluten. En ese sentido, remarcó que los productos específicos “son muy caros” y en la región hay poca variedad.

Además, señaló que el apoyo económico municipal resulta clave para asistir a los pacientes, aunque indicó que en Cutral Co ese acompañamiento fue discontinuado. También cuestionó la falta de controles para garantizar la presencia de góndolas aptas en supermercados.

Actualmente, estiman que en la comarca petrolera hay cientos de personas con celiaquía, un número que podría haber crecido en los últimos años. Desde la organización continúan realizando talleres, entrega de alimentos y acciones de concientización.