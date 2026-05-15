Destacaron la importancia del Banco de Leche Humana en Cutral Co y Plaza Huincul

Durante la última sesión del Concejo Deliberante se realizó un reconocimiento al trabajo del Banco de Leche Humana que funciona en el Hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul. Allí se aprobaron declaraciones vinculadas al Día Mundial de la Donación de Leche Humana, que se conmemora el 19 de mayo, y a la protección de la lactancia materna.

La doctora Alejandra Buiarevich, médica pediatra y referente del Banco de Leche Humana de la provincia, explicó que la donación “salva vidas”, especialmente en bebés prematuros y recién nacidos en estado crítico. “La leche humana es un alimento y también un medicamento para muchos niños que atraviesan situaciones graves”, señaló.

Actualmente el Banco de Leche funciona en un espacio reducido dentro del hospital local, aunque adelantaron que próximamente se trasladará a un nuevo edificio de 300 metros cuadrados que prestará servicios para toda la provincia, con apoyo del Gobierno provincial y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul.

Desde el organismo indicaron que trabajan en red con 65 nodos de recolección distribuidos en Neuquén. Las madres donantes pueden extraerse leche en sus hogares, conservarla congelada y luego coordinar la recolección con el equipo sanitario.

La leche pasteurizada se distribuye principalmente en áreas de neonatología, sobre todo en el hospital Castro Rendón, donde se atienden los casos de mayor complejidad, aunque también llega a clínicas privadas y otros centros de salud de la provincia.

Además, destacaron la importancia de seguir promoviendo espacios de apoyo a la lactancia y la donación solidaria, fundamentales para mejorar la salud y recuperación de bebés prematuros o con patologías complejas.