Desde el 20 de enero rigen nuevas normas para el manejo de residuos voluminosos en Plaza Huincul

La Municipalidad de Plaza Huincul informó que, a partir del próximo 20 de enero, se implementarán cambios en el sistema de recolección de residuos voluminosos en la ciudad. Desde esa fecha, los vecinos y vecinas que necesiten disponer de residuos de grandes dimensiones —como escombros, muebles, restos de poda u otros elementos similares— deberán solicitar previamente el uso de contenedores en la Caja Municipal, con el objetivo de coordinar su correcta colocación y posterior retiro.

Desde el Municipio se recordó que arrojar este tipo de residuos en veredas, calles, espacios públicos o fuera de los circuitos establecidos se encuentra prohibido y será sancionado con multas, de acuerdo a la normativa vigente. Estas medidas apuntan a ordenar la gestión de residuos, prevenir la formación de microbasurales y preservar el ambiente urbano.

Asimismo, se aclaró que el servicio de recolección de residuos domiciliarios continuará desarrollándose con total normalidad, manteniéndose como un servicio diario en todos los sectores de la ciudad.

Por otro lado, la Municipalidad destacó la importancia de la separación de residuos y recordó la disponibilidad de ecopuntos distribuidos en distintos puntos de Plaza Huincul, destinados a promover el reciclaje y la reconversión de materiales. Además, el Centro de Acondicionamiento y Transferencia de Materiales Reciclables, ubicado en los ex talleres Huincul, recibe plásticos, papel, cartón, pilas y baterías, electrodomésticos en desuso y aceite vegetal usado para su disposición final.

Finalmente, desde el Ejecutivo municipal se apeló a la colaboración y el compromiso de la comunidad, destacando que una ciudad más limpia, ordenada y sustentable se construye con el aporte de todos los vecinos y vecinas.